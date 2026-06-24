«J’irais plutôt au Real Madrid» : Voilà pourquoi Ayyoub Bouaddi ferait une erreur en signant au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi déchaine les passions. Le milieu de terrain du LOSC est annoncé dans le viseur des plus grands club européens, à commencer par le Real Madrid et le PSG. Le joueur de 18 ans pourrait donc avoir un choix à faire pour la suite de sa carrière. Et voilà que signer à Paris pourrait ne pas être forcément une si bonne idée pour Bouaddi contrairement au Real Madrid.

Ayyoub Bouaddi va-t-il porter le maillot du LOSC encore longtemps ? Avec ce qu’il montre à la Coupe du Monde avec le Maroc, le milieu de terrain de 18 ans pourrait ne pas s’éterniser chez les Dogues. Faisant preuve déjà d’une grande maturité et d’un talent exceptionnel, Bouaddi est promis à un transfert chez un cador européen. Reste maintenant à savoir lequel alors que le Lillois devrait avoir l’embarras du choix étant donné que de nombreux courtisans seraient déjà à ses pieds à commencer par le PSG et le Real Madrid.

« Vous arrivez au PSG, il y a Vitinha et Neves au milieu » Lors de L’Equipe de Greg, on s’est justement mis à la place d’Ayyoub Bouaddi et du meilleur choix de carrière à faire pour lui. C’est alors que Karim Bennani lui a déconseillé de rejoindre le PSG étant donné la concurrence au milieu de terrain, poussant davantage le joueur du LOSC vers le Real Madrid : « A la place de Bouaddi, Létang accepte les 70M€, le Real ou le PSG ? Moi j’irais plutôt au Real. Vous arrivez au PSG, il y a Vitinha et Neves au milieu, il va y avoir pas mal de concurrence. Ruiz est encore là, il y a aussi Zaïre-Emery ».