«Ils ne veulent aller qu’au PSG» : L’annonce de Walid Acherchour qui enflamme le mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième ». Sur le Champ de Mars devant une foule de supporters du PSG, Ousmane Dembélé avait tenu ces propos après la deuxième Ligue des champions de suite remportée par les Parisiens. Une troisième avec de jeunes pépites recrutées pendant le mercato ? C'est du moins la volonté de certains joueurs courtisés par le Paris Saint-Germain.

En juin 2022, au détour d'une longue interview accordée au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi annonçait la fin d'une ère. Fini les stars empilées au PSG, place au développement des jeunes talents et d'un collectif avec une identité claire. La nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur le 5 juillet 2023 a conforté cette volonté évoquée une année plus tôt par le patron du Paris Saint-Germain.

«Le PSG est "the place to be" pour les jeunes joueurs» Les dirigeants du PSG et Luis Enrique ont fait le ménage dans le vestiaire au fur et à mesure. Un à un, les grands noms ont pris la porte. Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Marco Verratti et une année plus tard, Kylian Mbappé. Des jeunes joueurs brillent à présent dans la capitale et d'autres pourraient les rejoindre cet été à l'instar de Yan Diomandé (19 ans). L'international ivoirien est certes pour le moment retenu par la direction du RB Leipzig, mais le PSG fait tout de même tourner sa tête selon Walid Acherchour. « Le PSG est "the place to be" pour les jeunes joueurs aujourd'hui et que malgré la concurrence de Liverpool ou d'autres équipes, Yan Diomandé qui pète le feu cette année et qui fait un début de Coupe du monde incroyable : il veut aller au Paris Saint-Germain. Etre entraîné par Luis Enrique, jouer dans la meilleure équipe d'Europe. Et ça, c'est quand même un plus énorme pour le Paris Saint-Germain pour négocier ».