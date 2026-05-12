Habib Beye sur le départ : Jérôme Rothen retourne sa veste pour le prochain entraîneur de l’OM !

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye voit son avenir être plutôt incertain du côté de l’OM. Le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés et pourrait donc être poussé vers la sortie. Jérôme Rothen a d’ailleurs retourné sa veste concernant le profil adéquat pour être le prochain entraîneur de la formation marseillaise.

Et si Habib Beye quittait l’OM à l’issue de la saison ? Ce scénario prend de l’ampleur en ce moment. Le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier, à savoir remporter la Coupe de France et finir troisième de Ligue 1. En conséquence, le technicien franco-sénégalais pourrait être poussé vers la sortie malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Plusieurs noms ont d’ailleurs commencé à circuler pour le remplacer. Jérôme Rothen a toutefois retourné sa veste concernant le profil adéquat pour être entraîneur à l’OM.

Grégory Lorenzi «a toujours été plus ou moins en accord avec» l’OM « Grégory Lorenzi Il a été très courtisé par des clubs intéressants que ce soit en France mais surtout à l’étranger. Il a quand même décidé après la Ligue des champions de rester à Brest pour continuer à expérimenter l’après-Ligue des champions. [...] Il ne s’est pas envoyé en l’air, il a gardé cette humilité de travail parce qu’il a décidé de rester et pour moi, c’est une preuve d’intelligence. Je n’ai aucun doute qu’il soit bien plus compétent que certaines personnes pour occuper des postes importants dans le football français. Là, ça lui tend les bras. En plus, je le sais de source sûre, il a toujours aimé l’OM. Il a toujours été plus ou moins en accord avec ce club » a d’abord confié l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme au sujet d’une éventuelle arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM pour remplacer Medhi Benatia.