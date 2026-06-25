Départ du PSG : Une fortune annoncée pour Bradley Barcola en Angleterre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il figure sur les tablettes de Liverpool depuis un bon moment, Bradley Barcola pourrait donc quitter le PSG dans les prochaines semaines. Il faut dire que l'attaquant de l'équipe de France, qui ne parvient pas à trouver d'accord avec le PSG pour une prolongation de contrat, devrait toucher le jackpot s'il venait à signer un contrat en Premier League...

Bradley Barcola (23 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool fait le forcing en coulisses afin de recruter l'attaquant de l'équipe de France dont le contrat actuel court jusqu'en 2028 au Parc des Princes. Et Barcola, barré par le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans les grandes affiches du PSG en Ligue des Champions, pourrait donc se laisser tenter par un nouveau challenge afin d'être mieux considéré...

Un avenir incertain pour Barcola Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a fait le point sur l'évolution de ce feuilleton Barcola au PSG : « Barcola est un joueur exceptionnel, il est logiquement courtisé par de nombreux clubs qui espèrent profiter de sa situation à Paris, où il n’a jamais pu s’imposer comme titulaire indiscutable. Ses stats au PSG ne sont pas à la hauteur de son talent. L’Angleterre lui tend les bras : Arsenal, Liverpool sont les plus chauds. Deux questions restent en suspens : 1. le PSG veut-il le vendre ? 2. Veut-il vraiment partir ? On peut répondre à la première question par la négative. Luis Enrique veut le garder. Mais selon un principe érigé depuis son arrivée, le coach espagnol ne s’oppose à pas à la volonté d’un joueur qui veut changer d’air. D’où la deuxième question, veut-il partir ? Non selon les échos que nous avons, car il estime, à raison, que c’est à Paris qu’il a le plus de chances de gagner de grands trophées », indique le journaliste.