Départ du PSG : Bradley Barcola en Premier League, c’est déjà validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola peine à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation, et pourrait donc se diriger vers un départ du club de la capitale cet été. L'attaquant de l'équipe de France a d'ailleurs la cote en Premier League, et Florent Malouda valide déjà l'idée d'un transfert dans le championnat anglais pour Barcola après le PSG.

Récemment interrogé sur son avenir incertain au PSG alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Bradley Barcola (23 ans, sous contrat jusqu'en 2028) a laissé planer un gros doute : « Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur la Coupe du monde, comme vous l'avez dit. Mais pour ce qui va se passer après, pour l'instant je ne sais pas honnêtement », a tout simplement indiqué le numéro 29 du PSG. Il faut dire que Barcola ne manque pas de courtisans, avec notamment Liverpool qui fait le forcing depuis plusieurs mois pour le recruter comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Malouda très élogieux envers Barcola Florent Malouda, ancien joueur emblématique de l'équipe de France et passé par Chelsea durant six ans, s'est confié à BOYLE Sports et évoque le possible départ de Bradley Barcola du PSG en direction de la Premier League : « Quand on regarde l’histoire de Bradley Barcola, tout d’abord, il vient de l’Académie de Lyon. Il a fait les bons choix. Quand il est parti, ce n’était pas facile pour lui. Il est parti et il a remporté deux Ligues des champions avec la meilleure équipe de l’histoire du football français. Bien sûr, c’est difficile quand tu es en concurrence avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour débuter, mais il a montré à chaque entrée qu’il avait le même niveau, peut-être pas aussi régulier, mais il a le potentiel », confie d'ailleurs Malouda, avant de valider l'idée d'un transfert en Angleterre pour l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.