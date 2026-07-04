Départ du PSG : Barcola vend la mèche en pleine Coupe du Monde 2026 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec l’équipe de France en Coupe du Monde, Bradley Barcola devra ensuite régler l’épineuse question de son avenir très incertain au PSG. L’attaquant tricolore, notamment courtisé par Liverpool, a évoqué le sujet jeudi en conférence de presse, et son discours pourrait laisser entendre qu’il se dirige effectivement vers un départ du PSG cet été.

Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, Liverpool est toujours autant attiré par le profil de Bradley Barcola depuis l’été dernier et fait le forcing afin de recruter l’attaquant du PSG cet été. Il faut dire que l’attaquant de l’équipe de France, qui réalise actuellement une bonne Coupe du Monde, n’apparaît pas comme un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique, et cette grosse cote sur le marché pourrait donc l’inciter à quitter le PSG où son contrat actuel court jusqu’en 2028.

« Je ne sais pas », Barcola très flou sur son avenir Interrogé en conférence de presse jeudi avant le choc entre l’équipe de France et le Paraguay en 8e e finale de la Coupe du Monde, Bradley Barcola a d’ailleurs peut-être vendu la mèche quant à son possible départ du PSG cet été : « Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas », a-t-il tout simplement confié. En clair, Barcola n’exclut pas de quitter le PSG.