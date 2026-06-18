Départ d'Habib Beye : La clause sur son salaire qui sauve l'OM !

Alexis Brunet

Alors que la saison en Ligue 1 est terminée depuis déjà plusieurs semaines, Habib Beye est encore officiellement l’entraîneur de l’OM. Le club phocéen cherche toutefois à s’en débarrasser et tout devrait s’accélérer après le passage devant la DNCG. Marseille va d’ailleurs devoir un peu moins d’argent à l’ancien coach rennais pour une raison bien précise.

La saison dernière, c’est avec Roberto De Zerbi que l’OM avait commencé son aventure en Ligue 1. Le club phocéen ne l’a pas terminé avec l’Italien car ce dernier a quitté Marseille en février dernier et il a par la suite été remplacé par Habib Beye. L’ancien coach du Red Star n’a toutefois pas réussi à répondre aux exigences de ses dirigeants car il a terminé cinquième du championnat et donc non qualifié pour la Ligue des champions, ce qui lui avait été fixé comme objectif.

Le licenciement de Beye va coûter moins cher que prévu à l’OM Habib Beye n’a donc pas brillé et il ne sera pas conservé par l’OM. Le club phocéen cherche depuis plusieurs semaines à s’en débarasser, mais tout devrait s’accélérer prochainement avec le passage de Marseille devant la DNCG qui aura lieu mardi. D’après les informations de RMC Sport, le licenciement du technicien de 48 ans devrait d’ailleurs coûter moins cher que prévu. En effet, le salaire de sa deuxième année au sein de la formation olympienne dépendait de son classement en fin de saison et la cinquième place fait donc baisser sensiblement ses revenus et par conséquent le chèque qu’il recevra de la part de l’OM pour son licenciement.