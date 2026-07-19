De Paris à l’OM : Le verdict est confirmé pour le transfert d’Ilan Kebbal !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM n’a pas beaucoup d’argent pour recruter et le club phocéen cherche donc à faire venir des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 et qui ont déjà prouvé. On peut penser à Ilan Kebbal par exemple, qui sort d’une saison réussie avec le Paris FC, mais à en croire certaines sources, Marseille ne serait pas intéressé par le Parisien.

Toujours très actif lors du mercato estival ces dernières années, l’OM se montre pour le moment plutôt calme, du moins dans le sens des arrivées. En proie à de grosses difficultés financières, le club phocéen cherche à vendre en priorité afin de récolter de l’argent et cela est bien parti. Marseille a vendu Mason Greenwood pour 39M€ à Fenerbahçe et Pierre-Emerick Aubameyang a lui rejoint La Corogne contre un chèque d’1,5M€. Les Phocéens vont également faire de sacrées économies au niveau des salaires, ce qui n’est pas négligeable.

L’OM n’est pas sur la piste de Kebbal L’OM vend, mais il va également falloir recruter pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue Europa. Le club phocéen est donc à la recherche de transferts peu coûteux et souhaite surtout mettre la main sur des joueurs possédant une expérience solide du championnat de France. Alors que certaines sources affirment que Marseille serait sur le dossier Ilan Kebbal, cette information a été démentie par le compte X La Minute OM. L’attaquant du Paris FC ne ferait pas partie des plans de la direction phocéenne, du moins pour le moment.