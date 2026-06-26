«Dans tous les cas l’OM sera perdant» : L’annonce inquiétante pour le transfert de Greenwood

Cet été, l’OM doit absolument vendre étant donné l’état actuel des finances du club phocéen. Le transfert de Mason Greenwood devrait donc prochainement intervenir et forcément, à Marseille, on espère récupérer le plus de la vente de l’Anglais. Le fait est que la situation actuelle de l’OM ne joue clairement pas en sa faveur et Benoit Trémoulinas a fait une annonce inquiétante à ce propos.
Entre l’OM et Mason Greenwood, la séparation imminente. En effet, compte tenu des besoins financiers à Marseille, le club phocéen doit se résoudre à se séparer de sa plus grosse valeur marchande, dont il faudra ensuite reverser 40% à Manchester United. Mais voilà que le temps joue contre l’OM dans cette histoire ayant besoin d’argent rapidement. Une situation qui ferait que quoi qu’il arrive avec Greenwood, cela ne sera pas une bonne nouvelle au final…
« L’OM a tellement besoin d’argent qu’ils seront obligés de céder »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas s’est ainsi expliqué sur ce dossier Mason Greenwood. Evoquant la situation complexe dans laquelle l’OM se trouve, il a alors fait savoir : « Le seul problème, c’est qu’en fait tous les clubs savent que l’OM a la corde au cou. A un moment donné, plus ça traine, plus on avance, plus les clubs qui veulent Greenwood sont en position de force. Donc ils vont faire baisser le prix. A un moment, l’OM a tellement besoin d’argent qu’ils seront obligés de céder. Dans tous les cas, pour moi, l’OM sera perdant sur Greenwood. Bien sûr, si vous ne le vendez pas maintenant, plus on avance plus les clubs sont en position de force donc ils vont faire baisser le prix ».
« Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood, mais… »
Pour ce qui est du prix de Mason Greenwood, il est expliqué que l’OM attendrait 55M€, bonus compris. Et voilà que le club phocéen n’aurait pas l’intention de brader son joueur malgré la situation actuelle. En effet, pour L’Equipe, un proche de la direction marseillaise a assuré : « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments. Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier ».