«Dans tous les cas l’OM sera perdant» : L’annonce inquiétante pour le transfert de Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM doit absolument vendre étant donné l’état actuel des finances du club phocéen. Le transfert de Mason Greenwood devrait donc prochainement intervenir et forcément, à Marseille, on espère récupérer le plus de la vente de l’Anglais. Le fait est que la situation actuelle de l’OM ne joue clairement pas en sa faveur et Benoit Trémoulinas a fait une annonce inquiétante à ce propos.

Entre l’OM et Mason Greenwood, la séparation imminente. En effet, compte tenu des besoins financiers à Marseille, le club phocéen doit se résoudre à se séparer de sa plus grosse valeur marchande, dont il faudra ensuite reverser 40% à Manchester United. Mais voilà que le temps joue contre l’OM dans cette histoire ayant besoin d’argent rapidement. Une situation qui ferait que quoi qu’il arrive avec Greenwood, cela ne sera pas une bonne nouvelle au final…

« L’OM a tellement besoin d’argent qu’ils seront obligés de céder » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas s’est ainsi expliqué sur ce dossier Mason Greenwood. Evoquant la situation complexe dans laquelle l’OM se trouve, il a alors fait savoir : « Le seul problème, c’est qu’en fait tous les clubs savent que l’OM a la corde au cou. A un moment donné, plus ça traine, plus on avance, plus les clubs qui veulent Greenwood sont en position de force. Donc ils vont faire baisser le prix. A un moment, l’OM a tellement besoin d’argent qu’ils seront obligés de céder. Dans tous les cas, pour moi, l’OM sera perdant sur Greenwood. Bien sûr, si vous ne le vendez pas maintenant, plus on avance plus les clubs sont en position de force donc ils vont faire baisser le prix ».