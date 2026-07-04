Dans le viseur du PSG, «il fait partie des vrais sportifs comme Kylian Mbappé»

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du LOSC et du Maroc ces derniers mois, Ayyoub Bouaddi a alerté de nombreuses écuries européennes, dont le PSG, qui voudraient s'attacher ses services dès cet été. D'après Olivier Létang, président des Dogues, le crack de 18 ans est comparable à Kylian Mbappé.

Ayyoub Bouaddi est étincelant depuis le début de la saison 2025-2026, que ce soit lorsqu'il porte le maillot du LOSC ou celui du Maroc. A tel point qu'il aurait séduit le PSG et bien d'autres cadors européens, qui souhaiteraient boucler sa signaut lors de ce mercato estival. Interrogé par Eurosport, Olivier Létang n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ayyoub Bouaddi, n'hésitant pas à le comparer à Kylian Mbappé.

«Il est le plus jeune joueur à avoir démarré un match de Coupe d’Europe» « Ayyoub Bouaddi dispute une Coupe du Monde, comme titulaire, avec le dernier demi-finaliste du Mondial, à 18 ans. C'est banal désormais ou il est important de ne pas l'oublier ? Vous avez raison de le rappeler. Je rajouterais qu’Ayyoub a joué son premier match international en sélection à l’occasion du match Maroc-Brésil (NDLR : Premier match de poules pour les Lions de l'Atlas ; 1-1). Ce n’est pas neutre », a affirmé Olivier Létang, avant d'en rajouter une couche.