Coup de tonnerre à l’OM : Le mercato de Balerdi est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers mois, d’autant que l’OM a impérativement besoin de vendre rapidement afin de renflouer les caisses, Leonardo Balerdi pourrait finalement rester au club contre toute attente. C’est en tout cas la version avancée par des membres de l’OM auprès de l’influenceur Mohamed Henni.

En proie à de sérieuses difficultés financières et récemment sanctionné par l’UEFA (un sursis avec une possible interdiction de disputer une compétition européenne lors de la saison 2027-2028 + une amende de 10M€), l’OM se retrouve donc obligé de vendre très rapidement des éléments disposant d’une grosse valeur marchande. Mason Greenwood est évidemment concerné, et le nom de Leonardo Balerdi (27 ans) revient également avec insistance, d’autant que le défenseur central argentin de l’OM a des courtisans sur le marché.

Un accord avec l’OM pour partir En avril dernier sur RMC, le journaliste Florent Germain affirmait d’ailleurs que Balerdi et l’OM s’étaient mis d’accord à ce sujet : « Leonardo Balerdi a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille après la Coupe du monde. Parce que c’est le moment, qu’il est au bout de l’aventure marseillaise, qu’à 27 ans il a besoin d’un nouveau défi et d’un nouvel élan dans sa carrière. Donc il n’y a pas de débat. Il y a juste à trouver le club, le montant qu’il faut, mais les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison », confiait le journaliste. Mais tout semble relancé dans ce dossier…