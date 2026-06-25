«C'était soit Lille soit Marseille» : Le coup de fil qui a poussé William Saliba à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre les supporters de l'OM et les joueurs, le climat était délétère à Marseille après les débordements de janvier 2021 au centre d'entraînement. Ce qui avait un temps refroidi William Saliba au sujet de sa signature avant qu'il décide tout de même de débarquer en prêt. Un homme a fait pencher la balance en faveur de l'OM plutôt que du LOSC.

Il revenait de deux prêts à l'ASSE où Arsenal l'avait renvoyé après son transfert à 30M€ datant de l'été 2019 pendant une saison puis de six mois à l'OGC Nice lorsque le staff technique de Mikel Arteta lui assurait avant même de reprendre le chemin du Sobha Realty Training Center qu'il pouvait chercher un point de chute pour un nouveau prêt. Les Gunners souhaitaient qu'il choisisse une équipe de Premier League, William Saliba avait un autre plan en tête. « Ils ne m'ont même pas dit de revenir en présaison. Ils m'ont dit de trouver un club en prêt. Arsenal voulait que j'aille à Newcastle ou Crystal Palace, mais moi, je ne voulais pas. Je me rappelle, cet été-là, c'était soit Lille, soit Marseille. J'étais à deux doigts d'aller à Lille, mais il y a eu un problème financier ».

«Jorge Sampaoli me voulait à fond. Je suis parti à Marseille» Finalement, William Saliba a signé à l'Olympique de Marseille pour la saison 2021/2022 qui a été un point de bascule dans sa carrière. Saison pleine, première convocation en équipe de France et meilleur espoir de Ligue 1 à la cérémonie des Trophées UNFP. Pour L'Equipe, le défenseur des Bleus s'est livré sur ce choix déterminant pour la suite de sa carrière. « Marseille, c'est un grand club, mais ça fait peur. C'était la saison où c'était un peu le bordel, où les supporters étaient allés à la Commanderie. Mais avec mon agent, on s'est dit : Marseille, si tu vas là-bas et que tu fais une bonne saison, c'est l'équipe de France et ça peut aller très vite. Jorge Sampaoli me voulait à fond. Je suis parti à Marseille et c'est allé super vite. J'ai joué quasiment tous les matches. Ma cote est remontée, je commençais à reprendre du plaisir ».