«C'est trop cher» : Le prix d'un transfert préparé par le PSG choque un ancien joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le PSG est passé aux choses sérieuses sur le mercato, officialisant même son premier départ avec le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Randal Kolo Muani est également sur le départ, mais en Italie, on s’inquiète du prix de son futur transfert.

Après avoir trouvé un accord avec l'AC Milan pour transfert de Gonçalo Ramos, le PSG devrait encore accélérer dans les prochaines heures pour dégraisser son effectif. Et pour cause, bien que les Parisiens aient récupéré 74M€ hors bonus pour l'attaquant portugais, d'autres joueurs sont sur le départ, à commencer à Lee Kang-In, attendu à l'Altético de Madrid pour environ 35M€, mais surtout Randal Kolo Muani. L'attaquant français, de retour d'un prêt décevant à Tottenham, est proche de la Juventus qui espère pouvoir boucler un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 40M€. Une somme jugée trop importante par l'ancien joueur de la Juve Michelangelo Rampulla.

Kolo Muani trop cher pour la Juve ? « Vu les prix pratiqués, ce style de football est très éloigné du mien. À mon époque, les meilleurs joueurs, bien meilleurs que ceux-ci, demandaient beaucoup moins. Si j'étais Vlahovic, j'aurais j'aurais prolongé mon contrat d'un an pour prouver ma valeur. Aujourd'hui, on fait ses preuves pendant un an, même pour une somme modique, et on trouve immédiatement une équipe. Comment est-ce possible ? Même les 40 millions d'euros pour Kolo Muani, c'est excessif, et la Juve doit s'excuser auprès du PSG ? », confie-t-il à la radio de TMW avant de poursuivre.