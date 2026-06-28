C'est terminé, le PSG jette l'éponge pour ce transfert à 104M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le nom de Mateus Fernandes est revenu avec insistance du côté du PSG. Le milieu de terrain de West Ham semble néanmoins davantage se diriger vers une signature chez un cador de Premier League. Tottenham et Manchester United sont bien présents sur ce dossier, qui pourrait coûter 104M€ tandis que Paris avance sur d’autres pistes. Explications.

Le PSG devrait se montrer actif sur le mercato estival. Si ce samedi, un accord entre le club parisien et Maghnes Akliouche (AS Monaco) a notamment été révélé, le club de la capitale ne semble du tout présent dans la course concernant Mateus Fernandes. Il y a quelques semaines, le milieu de terrain portugais était pourtant annoncé comme une piste convoitée par le PSG.

Mateus Fernandes entre Manchester United et Tottenham Cependant, le joueur de West Ham semble destiné à rester en Premier League. Comme révélé par Sky Germany et confirmé par le journaliste Ben Jacobs ce samedi, l’international Portugais se rapproche d’une arrivée à Manchester United, même si Tottenham est également présent sur ce dossier. Le journaliste indique également que le prix du crack de 21 ans pourrait atteindre les 104M€ ! Une somme conséquente pour les « Hammers », relégués en Championship. De son côté, Fabrizio Romano a également fait le point concernant Mateus Fernandes, qui ne semble plus du tout faire partie des plans du PSG pour cet été.