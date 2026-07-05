Ce phénomène brille à la Coupe du Monde 2026 : Le PSG doublé par Manchester City pour son transfert ?

Alors qu’il aurait pu choisir l’équipe de France, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de porter le maillot du Maroc et il a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2026. Après la compétition, il pourrait bien partir de Lille car le PSG s’intéresserait sérieusement à son profil, mais Manchester City serait actuellement le mieux placé pour l’enrôler.
L’heure du départ est-elle venue pour Ayyoub Bouaddi ? Après près de 100 matchs avec l’équipe première du LOSC, le milieu de terrain fait partie des joueurs les plus courtisés lors de ce mercato estival. Le Marocain pourrait rester du côté de la Ligue 1 car le PSG aimerait beaucoup l’attirer. Toutefois, cela ne sera pas une mission facile car le Lillois a également tapé dans l’œil de plusieurs formations de Premier League.
Manchester City en pole pour Bouaddi ?
Outre le PSG, Arsenal aurait également coché le nom d’Ayyoub Bouaddi sur sa liste selon les informations de Caught Offside. Toutefois, les Gunners auraient d’autres priorités comme Bruno Guimarães et c’est finalement Manchester City qui serait actuellement le mieux placé pour mettre la main sur l’international marocain qui brille actuellement à la Coupe du monde. Les Cityzens seraient d’ailleurs prêts à accepter de prêter le joueur la saison prochaine à Lille pour conclure l’affaire au plus vite.
Létang s’exprime sur Bouaddi
Pour le moment Ayyoub Bouaddi est toutefois encore au LOSC et il faudra mettre une sacrée somme pour l’arracher aux Dogues. Dans un entretien accordé à Eurosport, le président Lillois Olivier Létang a laissé entendre que le joueur de 18 ans pourrait partir pour plus de 100M€. « Comment répondre à cette question… J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson (ndlr : 135 millions d’euros environ) ou Sandro Tonali (ndlr : 115 millions d’euros environ), qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans. » Le PSG, Arsenal et Manchester City sont prévenus.