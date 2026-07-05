Ce phénomène brille à la Coupe du Monde 2026 : Le PSG doublé par Manchester City pour son transfert ?

Alexis Brunet

Alors qu’il aurait pu choisir l’équipe de France, Ayyoub Bouaddi a finalement décidé de porter le maillot du Maroc et il a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2026. Après la compétition, il pourrait bien partir de Lille car le PSG s’intéresserait sérieusement à son profil, mais Manchester City serait actuellement le mieux placé pour l’enrôler.

L’heure du départ est-elle venue pour Ayyoub Bouaddi ? Après près de 100 matchs avec l’équipe première du LOSC, le milieu de terrain fait partie des joueurs les plus courtisés lors de ce mercato estival. Le Marocain pourrait rester du côté de la Ligue 1 car le PSG aimerait beaucoup l’attirer. Toutefois, cela ne sera pas une mission facile car le Lillois a également tapé dans l’œil de plusieurs formations de Premier League.

Manchester City en pole pour Bouaddi ? Outre le PSG, Arsenal aurait également coché le nom d’Ayyoub Bouaddi sur sa liste selon les informations de Caught Offside. Toutefois, les Gunners auraient d’autres priorités comme Bruno Guimarães et c’est finalement Manchester City qui serait actuellement le mieux placé pour mettre la main sur l’international marocain qui brille actuellement à la Coupe du monde. Les Cityzens seraient d’ailleurs prêts à accepter de prêter le joueur la saison prochaine à Lille pour conclure l’affaire au plus vite.