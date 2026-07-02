Bruno Genesio à l’OM : Il a tremblé pour sa signature !

Axel Cornic

A quelques jours de la reprise officielle des entrainements, l’Olympique de Marseille a annoncé son nouvel entraineur, avec Bruno Genesio qui succède à Habib Beye. En fin de contrat avec le LOSC le technicien français semblait être le grand favori, mais il a fallu attendre plusieurs semaines pour voir ce dossier se décanter.

Bien avant la fin de la saison en Ligue 1, un départ d’Habib Beye était évoqué. Il faut dire que l’ancien de Rennes et du Red Star, n’a pas du tout convaincu pendant les quelques mois qu’il a passé sur le banc de l’OM. Il a toutefois fallu attendre la fin du mois de juin pour voir le club phocéen annoncer son départ, évoquant d’ailleurs une « décision unilatérale ».

« Ça a trainé pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète » Plusieurs sources ont assuré que les négociations entre les deux parties ont été très compliquées et qu’à Marseille on a finalement décidé de trancher dans le vif, avec même un licenciement pour faute grave qui pourrait être acté. Et le temps pris avec Beye a bien failli faire capoter le dossier le plus important : celui de l’arrivée de Bruno Genesio, son successeur à l’OM. « Ça a trainé pendant un bon moment et on a même pensé à ce que ça l’inquiète. Mais la bonne nouvelle c’est que même si ça a trainé, Bruno est là et il a signé » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.