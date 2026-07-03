Bradley Barcola : La décision qui va dicter la suite du mercato au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans et aujourd'hui au RB Leipzig, Yan Diomandé pourrait bien débarquer au PSG dans les semaines à venir. En effet, l'Ivoirien aurait d'ores et déjà donné son accord au club de la capitale. Alors que les deux formations doivent désormais se mettre d'accord, d'autres mouvements sont attendus à Paris. Et voilà que tout reposerait en grande partie sur une décision de Bradley Barcola.

En cette période de Coupe du monde, le mercato estival est assez calme. Il n'empêche qu'en coulisses, certains dossiers avanceraient. C'est ainsi que le PSG serait parvenu à tomber d'accord avec Yan Diomandé. Alors qu'il faut désormais trouver un terrain d'entente avec Leipzig, le club de la capitale pourrait donc accueillir l'Ivoirien. D'autres mouvements seraient-ils à prévoir au sein de l'attaque de Luis Enrique au PSG ?

« Barcola, il y aura une question » Il a été question de la suite du mercato du PSG après cet accord avec Yan Diomandé à l'occasion de l'After Foot. C'est alors que Fabrice Hawkins, journaliste RMC, a notamment dit : « Est-ce que l’arrivée éventuelle de Diomandé au PSG pousse vers la sortie un des poids lourds offensifs du PSG ? En tout cas, tout le monde ne pourra pas rester. Lee devrait partir, il y a des négociations avancées avec l’Atlético, il y a Mbaye, il y a Barcola, les trois qui étaient titulaires en finale de la Ligue des Champions ne bougeront pas, c’est quasi acté, on attend la confirmation de la prolongation de Dembélé. Si je résume, Dembélé, Doué, Kvara, ça ne bouge pas, Barcola, il y aura une question, il faudra savoir ce qu’il souhaite faire ».