Bradley Barcola : La condition est fixée pour son départ du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par Liverpool qui fait le forcing en coulisses pour le déloger du PSG depuis déjà plusieurs mois, Bradley Barcola pourrait changer d'air cet été. L'attaquant de l'équipe de France est annoncé partant, et selon les révélations de Fabrizio Romano, la direction du PSG pourrait favoriser son transfert en cas d'accord avec Maghnes Akliouche ou Ismaël Diomandé.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité début mai, Bradley Barcola (23 ans) figure sur les tablettes de Liverpool qui envisage depuis un bon moment de recruter l'attaquant tricolore du PSG, sous contrat jusqu'en 2028. Il faut dire que les négociations pour sa prolongation s'éternisent depuis plusieurs mois, et pendant ce temps-là, Barcola est devenu un joker de luxe au sein de l'attaque du PSG dans les grands matchs de Ligue des Champions, barré par le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé. Autant de raisons qui pourraient donc l'inciter à changer d'air dans les semaines à venir...

« Si le PSG recrute un attaquant, il y a une chance » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur l'avenir de Bradley Barcola au PSG et évoque la condition qui pourrait faire débloquer la situation : « Sur Barcola, il y a plusieurs des meilleurs clubs du monde. Arsenal, Liverpool est intéressé - mais tout dépendra de ce qui arrive avec Diomandé. Je comprends que Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Barcola, Chevalier et Kang-In Lee pourraient partir du PSG cet été. S’ils recrutent un attaquant, Akliouche ou Diomandé, il y a une chance que le PSG laisse Barcola partir », indique le journaliste spécialisé sur le mercato au sujet de Barcola.