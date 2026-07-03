«Ayyoub Bouaddi aimerait venir» : La raison qui bloque son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi est aujourd'hui LOSC. Mais jusqu'à quand va-t-il rester chez les Dogues ? Compte tenu de ses performances et du talent qu'il montre actuellement à la Coupe du monde, le Marocain plait à du beau monde. Le nom de Bouaddi a notamment été associé au PSG, mais voilà que son transfert vers les champions d'Europe ne serait pas aussi évident...

Sensation du début de la Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi expose son talent aux yeux de tous. Le milieu du LOSC se révèle, ce qui pourrait ainsi lui offrir de prestigieuses portes pour son avenir. Le crack de 18 ans pourrait ne pas s'éterniser chez les Dogues, mais reste encore à déterminer son prochain club. Le Real Madrid, Manchester City, le PSG... Ils s'arracheraient tous Bouaddi, pour lequel le LOSC pourrait réclamer au-delà de 70M€ pour son transfert.

« Il aimerait venir, mais la réalité c’est que... » En mettant la main sur Ayyoub Bouaddi, le PSG pourrait s'offrir un renfort de choix au milieu de terrain pour l'associer à Vitinha et Joao Neves. Et voilà que le crack du LOSC ne dirait pas non pour signer à Paris. En effet, au micro de l'After Foot, Fabrice Hawkins a fait savoir à ce propos : « Aujourd’hui, tout le monde veut venir. J’ai aussi été interrogé sur Bouaddi, lui aussi aimerait venir, mais la réalité c’est qu’il n’y a pas de place au milieu et que sans départ c’est plus difficile ».