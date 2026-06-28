150M€ arrivent : Un mercato de folie est lancé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs périodes de transferts relativement calme, le PSG devrait être plus actif cet été. Les Parisiens ont prévu de régénérer un effectif qui a déjà tout gagné, mais en plus, il faudra remplacer les joueurs qui vont partir. Et pour cela, le club de la capitale risque d'avoir un budget très impressionnant.

Ces derniers mois, le PSG avait fait le choix de se montrer très discret sur le mercato, refusant de bouleverser un effectif déjà bien en place. Ainsi, depuis le mercato d'hiver 2025, seuls trois joueurs de champ ont été recrutés à savoir Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Et les deux derniers cités sont plutôt des paris pour l'avenir. Par conséquent, cela fait un an et demi que le PSG n'a pas recruté un titulaire en puissance. Mais cet été, après une deuxième Ligue des champions d'affilée, le club de la capitale devrait régénérer son effectif.

Le PSG va encaisser quasiment 150M€... D'autant plus qu'il va falloir compenser certains départs. Plusieurs joueurs souhaitent tenter un nouveau défi pour obtenir plus de temps de jeu. C'est le cas de Gonçalo Ramos qui devenir la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG et rejoignant l'AC Milan pour quasiment 75M€. Une somme que le club italien n'avait jamais déboursée. Mais ce n'est pas tout puisque Lee Kang-In est proche de s'engager avec l'Atlético de Madrid pour 35M€ tandis que la Juventus pourrait débourser quasiment 40M€ pour Randal Kolo Muani. Au total, le PSG devrait donc récupérer 150M€, et ce n'est pas tout puisqu'il faudra également surveiller le cas Bradley Barcola surveillé par Arsenal et Liverpool. Et si l'ancien ailier de l'OL venait à être transféré, le PSG pulvériserait son record de vente sur un été qui est actuellement de 210M€ récupérés en 2023. Un mercato notamment marqué par les départs de Neymar et Marco Verratti.