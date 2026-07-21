Mercato : «Il n'y a vraiment aucune rancœur», le RC Lens sort enfin du silence après le départ de Pierre Sage

Si le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois remporté la Ligue 1, le RC Lens lui a donné du fil à retordre avec l'une des meilleures saisons de son histoire. Un exploit notamment dû au travail de l'entraineur Pierre Sage, qui a toutefois décidé de partir il y a quelques semaines pour tenter l'aventure en Premier League.
C'était l'un des gros dossiers de la fin de saison. Salué pour son travail au RC Lens, avec qui il a notamment remporté une Coupe de France, Pierre Sage était très courtisé. Et il n'a finalement pas pu résister à la tentation de la Premier League, puisqu'il a quitté le Pas-de-Calais et la Ligue 1, pour signer à Crystal Palace.
« On accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition »
Plusieurs semaines après, le président du RC Lens est revenu sur ce départ de Pierre Sage, remplacé par Dino Toppmöller. « Pierre nous a tant apporté, il a été un élément clé de notre réussite l'an dernier. J'imagine qu'il a été un peu comme nous, il a atteint ses objectifs avec plusieurs années d'avance, et comme c'est un vrai compétiteur, il a voulu passer à autre chose. Avec les moyens financiers qui sont les nôtres, on accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition » a expliqué Joseph Oughourlian, dans un entretien accordé à L'Equipe.
« Il peut y avoir de très mauvais divorces, mais là, ça a été à l'amiable »
« Mais on est au-dessus d'une quelconque individualité, donc on ne va pas disparaître, comme on n'a pas disparu après le départ de Franck (Haise, en 2024). J'espère qu'il fera une super saison en Premier League » a poursuivi le patron du RC Lens. « Nous, on va vivre notre vie. Il n'y a vraiment aucune rancœur. Il peut y avoir de très mauvais divorces, mais là, ça a été à l'amiable. Même si, sur la forme, ce n'était peut-être pas parfait, par rapport à ce que Pierre nous a apporté et la saison extraordinaire qu'il a faite, ça me semble vraiment un détail ».