Mercato : «Il n'y a vraiment aucune rancœur», le RC Lens sort enfin du silence après le départ de Pierre Sage

Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois remporté la Ligue 1, le RC Lens lui a donné du fil à retordre avec l'une des meilleures saisons de son histoire. Un exploit notamment dû au travail de l'entraineur Pierre Sage, qui a toutefois décidé de partir il y a quelques semaines pour tenter l'aventure en Premier League.

C'était l'un des gros dossiers de la fin de saison. Salué pour son travail au RC Lens, avec qui il a notamment remporté une Coupe de France, Pierre Sage était très courtisé. Et il n'a finalement pas pu résister à la tentation de la Premier League, puisqu'il a quitté le Pas-de-Calais et la Ligue 1, pour signer à Crystal Palace.

« On accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition » Plusieurs semaines après, le président du RC Lens est revenu sur ce départ de Pierre Sage, remplacé par Dino Toppmöller. « Pierre nous a tant apporté, il a été un élément clé de notre réussite l'an dernier. J'imagine qu'il a été un peu comme nous, il a atteint ses objectifs avec plusieurs années d'avance, et comme c'est un vrai compétiteur, il a voulu passer à autre chose. Avec les moyens financiers qui sont les nôtres, on accepte que pour certains grands coaches ou joueurs, on sera un club de transition » a expliqué Joseph Oughourlian, dans un entretien accordé à L'Equipe.