PSG : Luis Enrique confirme son projet fou à Paris (et c'est déjà très bien parti)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à proposer des options inattendues sur le plan tactique, Luis Enrique a suscité le débat ces derniers jours avec une idée qui peut sembler un peu folle sur le papier. Et pourtant, cela porte déjà ses fruits au point d'être validée.

Ces derniers jours, Luis Enrique a encore fait parler de lui en annonçant un projet assez fou pour l'avenir du PSG : « Je pense que c’est mon rêve. C’est de trouver 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Pour cela, il faut être généreux. Souvent, un joueur préfère une position. Mais j’aimerais 20 joueurs qui peuvent jouer partout. Nuno Mendes latéral, ailier, numéro 9…partout. Sauf le gardien. J’aimerais que l’adversaire voit la composition sans savoir qui joue où. C’est un rêve, ce sera très dur, mais je travaille pour cela ». Un projet qu'il n'a d'ailleurs pas tardé à appliquer contre Toulouse vendredi soir.

ℹ️ Beraldo au milieu, est-ce la nouvelle carte du coach ?



📣 Luis Enrique : « Il a joué très peu comme défenseur central mais il a montré toute l’année à ses coéquipiers qu’il a le niveau mais aussi qu’il s’entraîne toujours de manière positive. Il a cette capacité à donner de… pic.twitter.com/15rl9THxok — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 4, 2026

La nouvelle idée folle de Luis Enrique L'un des premiers joueurs concerné par cette révolution se nomme Lucas Beraldo, repositionné au milieu de terrain contre Toulouse, après un test d'une minute contre l'OGC Nice. Et Luis Enrique a validé. « Beraldo a très peu joué comme central, mais il a été là toute l'année en montrant à ses coéquipiers qu'il a le niveau. Il a continué à s'entraîner de manière, je pense, très positive. Et, en ce moment, c'est le deuxième match qu'il joue comme milieu et je vois qu'il a ce niveau, cette capacité à donner de la continuité, à faire de très bons passes. Il le fait très bien, il attaque très bien. Je suis très content. Quand tu vois ce type de joueur, je suis spécialement ravi et je pense qu'il mérite aussi de jouer », confiait l'entraîneur du PSG après la victoire contre Toulouse (3-1).