PSG : Kylian Mbappé s'en va, c'est le jackpot pour Ousmane Dembélé !

Durant le temps d’une saison (2023-2024), Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé auront été coéquipiers au PSG. Le second ayant rejoint le Real Madrid dans la foulée, le numéro 10 parisien a totalement explosé à Paris. Et force et de constater qu’au niveau médiatique et économique, Dembélé a pris beaucoup d’ampleur depuis le départ du capitaine de l’équipe de France. Explications.
En deux ans seulement, Ousmane Dembélé a totalement changé sa trajectoire de carrière. Double champion d’Europe avec le PSG, le joueur formé au Stade Rennais a également atteint les sommets individuels en remportant le Ballon d’Or 2025 après avoir été désigné meilleur joueur de la Ligue des Champions. Une consécration pour Dembélé, qui a su profiter du départ de Kylian Mbappé en 2024 pour s’affirmer sur, mais aussi en dehors des terrains.
Dembélé a profité du départ de Kylian Mbappé pour gagner en popularité
En effet, comme l’analyse le Parisien ce vendredi, sur ces deux dernières années, Ousmane Dembélé a notamment vu son nombre d’abonnés passer de 16,8 à 26M. Son partenaire principal, Adidas, le met beaucoup plus en avant que lors des précédentes années. Comme l’explique le quotidien, son image a été bien plus développée sur ces dernières saisons. Le numéro 10 du PSG est notamment devenu le premier sportif à représenter mondialement la marque italienne de prêt-à-porter de luxe Zegna, ou encore à collaborer avec Henry Jacques, marque de parfum extrêmement luxueuse. Si le départ de Mbappé a donc permis à Dembélé de s’affirmer, cela n’empêche pas la star du PSG de rester très proche de son ancien coéquipier, lui qui l’a défendu avant le début de la Coupe du Monde.
Ousmane Dembélé toujours très proche de Mbappé
« On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas… C’est trop. Parce qu’il reste un être humain et c’est un joueur d’une qualité exceptionnelle. En tout cas, ici en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et c’est un joueur très important », confiait récemment Dembélé auprès de MARCA.