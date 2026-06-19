PSG : Kylian Mbappé s'en va, c'est le jackpot pour Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant le temps d’une saison (2023-2024), Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé auront été coéquipiers au PSG. Le second ayant rejoint le Real Madrid dans la foulée, le numéro 10 parisien a totalement explosé à Paris. Et force et de constater qu’au niveau médiatique et économique, Dembélé a pris beaucoup d’ampleur depuis le départ du capitaine de l’équipe de France. Explications.

En deux ans seulement, Ousmane Dembélé a totalement changé sa trajectoire de carrière. Double champion d’Europe avec le PSG, le joueur formé au Stade Rennais a également atteint les sommets individuels en remportant le Ballon d’Or 2025 après avoir été désigné meilleur joueur de la Ligue des Champions. Une consécration pour Dembélé, qui a su profiter du départ de Kylian Mbappé en 2024 pour s’affirmer sur, mais aussi en dehors des terrains.

Dembélé a profité du départ de Kylian Mbappé pour gagner en popularité En effet, comme l’analyse le Parisien ce vendredi, sur ces deux dernières années, Ousmane Dembélé a notamment vu son nombre d’abonnés passer de 16,8 à 26M. Son partenaire principal, Adidas, le met beaucoup plus en avant que lors des précédentes années. Comme l’explique le quotidien, son image a été bien plus développée sur ces dernières saisons. Le numéro 10 du PSG est notamment devenu le premier sportif à représenter mondialement la marque italienne de prêt-à-porter de luxe Zegna, ou encore à collaborer avec Henry Jacques, marque de parfum extrêmement luxueuse. Si le départ de Mbappé a donc permis à Dembélé de s’affirmer, cela n’empêche pas la star du PSG de rester très proche de son ancien coéquipier, lui qui l’a défendu avant le début de la Coupe du Monde.