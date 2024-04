Après Neymar et Verratti, le PSG dit stop !

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, le PSG a clairement modifié son mode de fonctionnement depuis l’été dernier. Le club parisien a été revu de fond en comble lors du dernier mercato estival, alors que certaines stars pointées du doigt par leur attitude comme Neymar ou encore Marco Verratti ont été vendues. D’ailleurs, un gros bilan de fin de saison se prépare en interne. Explications.

Le PSG a amorcé une nouvelle ère. Depuis le rachat du club par le fonds d’investissement qatari QSI en 2011, Paris s’est toujours comporté comme un (très) grand d’Europe, avec les stars et les objectifs compris dans le lot. Après de nombreuses saisons ponctuées de hauts et de bas, la direction du club de la capitale a souhaité changer drastiquement son mode de fonctionnement. Si cela s’est traduit par l’arrivée d’un coach ambitieux et désireux d’aborder ce virage à 90 degrés avec Luis Enrique, le PSG s’est également séparé de plusieurs têtes comme Neymar ou encore de Marco Verratti.

Paris s’est séparé de Neymar et Verratti l’été dernier

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait entamé sa refonte d’effectif par la non-reconduction des contrats onéreux de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Puis, Paris a réalisé deux grosses ventes avec le départ de Neymar vers Al-Hilal contre 90M€, ainsi que celle de Marco Verratti à Al-Arabi contre 45M€. Deux joueurs majeurs de l’histoire récente du PSG, mais également deux stars pointées du doigt pour leurs blessures à répétitions, ainsi que pour leur hygiène de vie peu assidue…

Un gros bilan de fin de saison prévu au PSG