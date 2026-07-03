Après la Ligue des champions, le PSG bat un record historique… à la Coupe du monde 2026 !

Grâce à Gonçalo Ramos, auteur du but décisif face à la Croatie (2-1) qui envoie le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain bat un nouveau record que se partageaient jusqu’à présent le FC Barcelone et le Bayern Munich.
Vainqueurs d’une deuxième Ligue des champions consécutive le 30 mai dernier face à Arsenal, les joueurs du Paris Saint-Germain continuent de s’illustrer avec leur sélection à la Coupe du monde. Au total, quinze protégés de Luis Enrique participent à l’événement : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez (France), Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Willian Pacho (Équateur), Kang-In Lee (Corée du Sud) et Marquinhos (Brésil).
Gonçalo Ramos est le 8e buteur du PSG à la Coupe du monde 2026
Et grâce à Gonçalo Ramos, dont le transfert à l’AC Milan vient d’être officialisé, le PSG a battu un record historique. En trouvant la faille dans le temps additionnel du seizième de finale entre le Portugal et la Croatie (2-1), l’attaquant de 25 ans est devenu le huitième joueur du PSG à inscrire un but au cours de ce Mondial 2026. Le Bayern Munich (2014) et le FC Barcelone (2018) détenaient jusqu’ici le record avec sept joueurs.
La liste des buteurs
Chez les Portugais, Gonçalo Ramos succède à Nuno Mendes et Joao Neves, déjà buteurs lors des premiers matches de la sélection. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué ont eux aussi trouvé la faille avec l’équipe de France, tout comme Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal). Fabian Ruiz (Espagne), Marquinhos (Brésil), Vitinha (Portugal), Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez (France) peuvent encore permettre au PSG d’améliorer son propre record.
Un choc entre l'Espagne et le Portugal est notamment prévu en huitième de finale. De son côté, le Maroc a rendez-vous avec le Canada tandis que le Brésil va défier la Norvège. L'équipe de France affrontera de son côté le Paraguay.