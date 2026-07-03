Après la Ligue des champions, le PSG bat un record historique… à la Coupe du monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à Gonçalo Ramos, auteur du but décisif face à la Croatie (2-1) qui envoie le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain bat un nouveau record que se partageaient jusqu’à présent le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Vainqueurs d’une deuxième Ligue des champions consécutive le 30 mai dernier face à Arsenal, les joueurs du Paris Saint-Germain continuent de s’illustrer avec leur sélection à la Coupe du monde. Au total, quinze protégés de Luis Enrique participent à l’événement : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez (France), Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Willian Pacho (Équateur), Kang-In Lee (Corée du Sud) et Marquinhos (Brésil).

Gonçalo Ramos est le 8e buteur du PSG à la Coupe du monde 2026 Et grâce à Gonçalo Ramos, dont le transfert à l’AC Milan vient d’être officialisé, le PSG a battu un record historique. En trouvant la faille dans le temps additionnel du seizième de finale entre le Portugal et la Croatie (2-1), l’attaquant de 25 ans est devenu le huitième joueur du PSG à inscrire un but au cours de ce Mondial 2026. Le Bayern Munich (2014) et le FC Barcelone (2018) détenaient jusqu’ici le record avec sept joueurs.