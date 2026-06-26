William Saliba à l’OM : Le «problème financier» qui a bouleversé son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat durant la saison 2021-2022, William Saliba s’était véritablement révélé durant son passage au Vélodrome avant d’exploser avec Arsenal. Mais sa signature à l’OM a pourtant failli ne jamais arriver… Explications.

Aujourd’hui considéré comme une référence mondiale au poste de défenseur central avec Arsenal et l’équipe de France, William Saliba (25 ans) doit beaucoup à l’OM dans cette montée en puissance des dernières années. Les Gunners l’avaient prêté au club phocéen durant une saison, en 2021-2022, un passage qui avait permis à Saliba de franchir un cap décisif pour la suite de sa carrière. Et pourtant, le défenseur d'Arsenal avoue qu’il devait initialement s’engager avec un concurrent de l’OM cette année-là…

« J'étais à deux doigts d'aller à Lille » Interrogé par France Football, William Saliba livre les coulisses de son départ en prêt en 2021 alors que le club londonien ne comptait pas encore sur lui à cette époque : « Ils ne m'ont même pas dit de revenir en présaison. Ils m'ont dit de trouver un club en prêt. Arsenal voulait que j'aille à Newcastle ou Crystal Palace, mais moi, je ne voulais pas. Je me rappelle, cet été-là, c'était soit Lille, soit Marseille. J'étais à deux doigts d'aller à Lille, mais il y a eu un problème financier », avoue Saliba, qui a donc finalement opté pour l’OM suite à ce fameux problème financier avec le LOSC.