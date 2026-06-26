William Saliba à l’OM : Le «problème financier» qui a bouleversé son mercato !

Passé par l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat durant la saison 2021-2022, William Saliba s’était véritablement révélé durant son passage au Vélodrome avant d’exploser avec Arsenal. Mais sa signature à l’OM a pourtant failli ne jamais arriver… Explications.
Aujourd’hui considéré comme une référence mondiale au poste de défenseur central avec Arsenal et l’équipe de France, William Saliba (25 ans) doit beaucoup à l’OM dans cette montée en puissance des dernières années. Les Gunners l’avaient prêté au club phocéen durant une saison, en 2021-2022, un passage qui avait permis à Saliba de franchir un cap décisif pour la suite de sa carrière. Et pourtant, le défenseur d'Arsenal avoue qu’il devait initialement s’engager avec un concurrent de l’OM cette année-là…
« J'étais à deux doigts d'aller à Lille »
Interrogé par France Football, William Saliba livre les coulisses de son départ en prêt en 2021 alors que le club londonien ne comptait pas encore sur lui à cette époque : « Ils ne m'ont même pas dit de revenir en présaison. Ils m'ont dit de trouver un club en prêt. Arsenal voulait que j'aille à Newcastle ou Crystal Palace, mais moi, je ne voulais pas. Je me rappelle, cet été-là, c'était soit Lille, soit Marseille. J'étais à deux doigts d'aller à Lille, mais il y a eu un problème financier », avoue Saliba, qui a donc finalement opté pour l’OM suite à ce fameux problème financier avec le LOSC.
« L’OM, ça fait peur »
Et la crainte était bien présente dans son esprit au moment de débarquer à l’OM : « Marseille, c'est un grand club, mais ça fait peur. C'était la saison où c'était un peu le bordel, où les supporters étaient allés à la Commanderie. Mais avec mon agent, on s'est dit : Marseille, si tu vas là-bas et que tu fais une bonne saison, c'est l'équipe de France et ça peut aller très vite. Jorge Sampaoli me voulait à fond. Je suis parti à Marseille et c'est allé super vite. J'ai joué quasiment tous les matches. Ma cote est remontée, je commençais à reprendre du plaisir. En mars, j'ai commencé mes premières sélections en équipe de France. Ç'a été une année incroyable. Marseille, franchement, j'ai vraiment kiffé. Les supporters, le club, les coéquipiers... Le foot, c'est comme ça : tu repars en bas, ce n'est pas grave. Accroche-toi. Si tu fais les choses bien, tu vas retourner en haut », poursuit William Saliba.