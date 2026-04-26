«C’est énorme» : La statistique qui va coûter cher à l’OM ?

Pierrick Levallet

L’OM n’a plus le droit à l’erreur en cette fin de saison. Le club phocéen espère terminer l’exercice 2025-2026 sur le podium en Ligue 1. Mais pour cela, les hommes d’Habib Beye doivent impérativement obtenir de bons résultats lors des derniers matchs. Une statistique en particulier pourrait coûter cher à la formation marseillaise.

Cette fin de saison s’annonce palpitante du côté de l’OM. Le club phocéen a connu de nombreuses péripéties sur cet exercice 2025-2026 mais peut encore croire en une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. La formation marseillaise peut rester à deux points du troisième en cas de victoire contre l’OGC Nice ce dimanche. Une statistique en particulier pourrait toutefois coûter cher aux hommes d’Habib Beye dans leur quête du podium en Ligue 1.

Départ de Medhi Benatia : L'OM a peut-être trouvé son nouveau directeur sportif... https://t.co/XgiP8y7hbv — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Ça montre qu’il n’y a pas de caractère» « Ils ont joué 30 matchs cette année, ils en ont perdu 10. Un match sur trois, c’est énorme et ça montre qu’il n’y a pas de caractère. Si tu récoltes des nuls, tu prends déjà 4 ou 5 points de plus et à ce moment-là tu n’es plus sixième mais troisième ou quatrième » a ainsi expliqué Julien Benneteau dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.