Zinedine Zidane : Voilà successeur en équipe de France, il est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Retraité des terrains depuis maintenant 20 ans, Zinedine Zidane a laissé un grand vide en équipe de France après son départ, et le foot français a d’ailleurs mis du temps à retrouver des couleurs sur son ancien numéro 10. Patrick Vieira, qui a côtoyé Zidane chez les Bleus, estime que Michael Olise a tout de son digne successeur pour l’avenir de la sélection.

Le 9 juillet 2006, au terme d’une triste soirée qui a vu l’équipe de France perdre la finale de la Coupe du Monde contre l’Italie, Zinedine Zidane s’est donc retiré des terrains de la pire manière possible. L’ancien numéro 10 emblématique des Bleus a été expulsé en prolongation pour un coup de tête sur Marco Materazzi et a pris sa retraite dans la foulée. Mais vingt ans après les faits, l’équipe de France tient peut-être le digne successeur de Zidane dans l’animation du jeu.

« On avait Zidane, maintenant on a Olise » Patrick Vieira, ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France, s’est exprimé à ce sujet sur le plateau d'ITV Football et a encensé Michael Olise : « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer », indique l’ancien milieu de terrain des Bleus.