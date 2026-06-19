Zinedine Zidane : Un mensonge dénoncé par son fils, qui dispute la Coupe du Monde avec l’Algérie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il suit son propre chemin, lui qui a été formé au Real Madrid avant de rejoindre le Rayo Vallecano, Eibar, puis Grenade, difficile pour Luca Zidane de se détacher de l’image de son père, Zinedine. Ce qui ne dérange pas celui qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l’Algérie, en revanche agacé par ceux qui disent qu’il lui doit tout.

En 1998, Zinedine Zidane inscrivait un doublé en finale face au Brésil et permettait à l’équipe de France d’être sacrée championne du monde pour la première fois. Il était ensuite élu Ballon d’Or, mais avant tout cela, le 13 mai de la même année à Marseille, naissait son deuxième enfant, Luca. 28 ans plus tard, ce dernier participe aujourd’hui à la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie, lui qui n’était qu’un nourrisson quand son père la remportait.

« Ce qui m’agace, c’est qu’on dise que tout ce que j’ai eu est grâce à mon père » Comme ses trois frères, le gardien de Grenade, en deuxième division espagnole, est souvent présenté comme le « fils de Zinedine Zidane ». Ce qui ne le dérange pas. « Ça fait partie de ma vie, je l’assume, je suis habitué, ça ne me dérange pas qu’on m’appelle "le fils de Zidane" », a confié Luca Zidane dans un entretien accordé à El Chiringuito. Ce qui le dérange en revanche, c’est qu’on sous-entende qu’il ait été avantagé grâce à son père. « Ce qui m’agace, c’est qu’on dise que tout ce que j’ai eu est grâce à mon père, ça, ça peut me déranger. Mais qu’on me dise que je suis le fils de Zidane, ça me va. »