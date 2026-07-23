Walid Acherchour ne digère pas la réaction de Kylian Mbappé en Coupe du Monde : «Il aurait pu se battre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a été l’une des grandes satisfactions de l’équipe de France durant cette Coupe du Monde 2026 dont il a terminé meilleur buteur, et pourtant, certains estiment que l’attaquant du Real Madrid n’aurait pas dû se contenter d’une telle organisation tactique. C’est notamment le cas de Walid Acherchour qui attendait une autre réaction de la part de Mbappé.

Très critiqué tout au long de la saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait taire un certain nombre de détracteurs avec sa Coupe du Monde réussie sous le maillot de l’équipe de France (10 buts). Mais cette utilisation en tant que buteur axial est-elle vraiment la meilleure formule pour Mbappé ? Walid Acherchour n’est toujours pas convaincu, et le chroniqueur de l’After Foot l’a fait savoir sur RMC mardi soir.

« Il aurait pu se battre contre ça » « Ce que je peux reprocher à Kylian Mbappé, si tu dois lui reprocher quelque chose sur cette Coupe du monde, c'est qu’il disait à l'époque du PSG ‘on ne met pas dans les meilleures conditions, pivot gang’ mais l'acceptation en équipe de France de ce poste de numéro 9 de la part de Deschamps, je pense qu'il aurait pu se battre contre ça. Il y a eu une remise en question de la part des joueurs pour rejouer à 4 devant, est-ce qu’ils n’auraient pas dû aussi avoir la lucidité de se dire que la meilleure équipe possible quand le niveau s'élève, c'est de passer à 3 Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Olise à droite ? », lâche Walid Acherchour, qui estime que Didier Deschamps a fait fausse route dans son organisation offensive pour l’équipe de France durant cette Coupe du Monde.