«Une trace indélébile qui nous liera à vie» : L’émouvante lettre du staff de Didier Deschamps avant son départ de l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’arrivée de Zinedine Zidane devrait être officialisée mardi, Didier Deschamps de son côté s’apprête à définitivement mettre fin à son aventure à la tête de l’équipe de France. Une histoire qui aura durée 14 ans et l’ensemble de son staff a tenu à lui faire parvenir une lettre, publiée par Le Parisien.

Après 14 années passées en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a dirigé sa dernière rencontre le 18 juillet dernier, lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (4-6). Place désormais à Zinedine Zidane, qui sera présenté en conférence de presse mardi prochain, mais avant cela, l’ensemble du staff de son prédécesseur a choisi Le Parisien pour publier une lettre de remerciement à l’ancien entraîneur de l’OM.

« Merci de nous avoir permis de partager cette aventure unique » « Quand toi, Didier Deschamps, tu nous as fait l’honneur d’embarquer dans cette incroyable aventure qu’est l’équipe de France, aucun d’entre nous ne pouvait imaginer tout ce que nous allions vivre ensemble. Les victoires, les quelques rares déceptions, les voyages à travers le monde pour représenter bien plus qu’une équipe de football, les émotions partagées avec notre pays tout entier… mais aussi cette vie du quotidien que personne ne voit et qui, finalement, est celle qui compte le plus. Alors que cette incroyable aventure a pris fin à l’issue de la Coupe du monde aux États-Unis, nous avions envie de nous adresser à toi. Ici, dans ces colonnes. Parce qu’il y a des mercis que l’on ne peut pas garder pour soi. Merci de nous avoir accordé ta confiance. Merci de nous avoir permis de partager cette aventure unique. Merci de nous avoir offert une place à tes côtés. Pendant toutes ces années, tu nous as appris qu’il existait une manière de servir l’équipe de France. Avec de l’exigence, toujours. Mais aussi avec de l’humilité, de la rigueur, de la solidarité, de la loyauté Et avec cette idée qui ne t’a jamais quitté : rien n’est plus important que le maillot. Cette phrase, nous t’avons entendu la prononcer des centaines de fois. Mais surtout, nous t’avons vu l’incarner », ont écrit les adjoints de Didier Deschamps.

« L’un des plus beaux cadeaux qu’un sélectionneur puisse faire à ceux qui l’accompagnent » « Pour toi, cette exigence n’était pas négociable. Et avant de nous l’imposer, tu te l’es imposée à toi-même. Dans chacun de tes choix. Tu nous as appris que le travail et les convictions valent mieux que les effets d’annonce, que les responsabilités ne se revendiquent pas : elles s’assument. Tu nous as appris que chaque détail comptait, du terrain à la cuisine en passant par la conférence de presse ou la salle de soins. À assumer les défaites sans jamais se chercher d’excuses. À rester soudés lorsque tout allait bien comme lorsque tout semblait plus compliqué. Tu nous as appris qu’une grande équipe n’est pas seulement un assemblage de grands joueurs. Elle se construit avec ceux qui veulent avancer ensemble. Tu as toujours su nous rappeler que chacun comptait. Tu nous as donné le sentiment que notre travail avait de la valeur. Et c’est sans doute l’un des plus beaux cadeaux qu’un sélectionneur puisse faire à ceux qui l’accompagnent », a poursuivi le staff du futur ex-sélectionneur de l’équipe de France.