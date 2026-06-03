PSG - Dembélé, Doué et Barcola déjà de retour avec l'équipe de France : Didier Deschamps répond !

Axel Cornic

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont réalisé un véritable exploit, avec une nouvelle Ligue des Champions après celle déjà remportée l’année dernière. Mais la saison est loin d’être terminée, puisqu’il y a une Coupe du monde qui arrive et ils sont six Parisiens à la disputer avec l’équipe de France.

On n’a pas fini de parler du doublé parisien. Très critiqués il y a encore un an et demi, les joueurs du PSG ont réussi l’impensable en remportant non pas une, mais bien deux Ligues des Champions. Mais c’est une autre compétition qui va bientôt monopoliser l’actualité, puisque nous ne sommes plus qu’à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026.

Ça s’enchaine pour les stars du PSG Des nombreuses stars du PSG seront présentes et notamment du côté de l’équipe de France, avec Ousmane Dembélé. Ces derniers jours, il y a d’ailleurs eu quelques inquiétudes à son sujet, puisqu’il est sorti lors de la finale de Ligue des Champions remportée contre Arsenal. Mais le principal intéressé a rapidement rassuré au micro de Canal+. « C’étaient des crampes » a confié l’international français. « À la 80e minute, c’était chaud. Tout le monde, je pense, a eu des crampes à la fin. Toute la saison a été difficile ».