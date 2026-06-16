Ousmane Dembélé plus important que Kylian Mbappé : La statistique qui va mettre fin au débat

Axel Cornic

Depuis leur séparation en 2024, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont eu des trajectoires totalement opposées. Le premier est resté au Paris Saint-Germain, où il a notamment remporté deux Ligues des Champions et un Ballon d’Or, tandis que le second est plus critiqué que jamais au Real Madrid, ce qui se répercute sur sa situation en équipe de France.

C’est l’étrange débat qui déchire la France, avant l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du monde 2026. Joueur aux statistiques impressionnantes et central dans les succès de l’équipe de France depuis 2018, Kylian Mbappé est remis en question. Certains ne veulent plus de lui dans l’axe de l’attaque française et vont même à envisager de le mettre sur le banc, au profit d’Ousmane Dembélé.

« Mbappé a inscrit 56 buts en équipe de France, quand les 25 autres sélectionnés n’en sont qu’à 40 buts » C’est évidemment un débat de riches, puisque toutes les nations de la planète football aimeraient avoir deux joueurs de ce talent. Mais il fait tout de même parler et dans un chat organisé par L’Equipe ce mardi, Vincent Duluc a été interrogé sur la possibilité de voir Didier Deschamps mettre Mbappé sur le banc. « C’est un fantasme. J’avoue que je n’y crois pas du tout. Mbappé a inscrit 56 buts en équipe de France à ce jour, dont quatre dans deux finales de Coupe du monde, quand les 25 autres sélectionnés n’en sont qu’à 40 buts » a-t-il rappelé, à quelques heures du premier match de l’équipe de France face au Sénégal.