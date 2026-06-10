Ousmane Dembélé à la place de Kylian Mbappé : Didier Deschamps reçoit un avertissement avant la Coupe du monde !

Axel Cornic

Dans seulement six jours, l’équipe de France va débuter sa Coupe du monde 2026, avec son premier match de poule face au Sénégal. Et tout le monde se demande quel onze va aligner Didier Deschamps, avec de plus en plus d’observateurs qui réclament un Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque, à la place du capitaine Kylian Mbappé.

Avec le PSG qui cartonne depuis plus d’un an, certains se demandent si Didier Deschamps ne doit pas s’inspirer du travail de Luis Enrique. Et ça concerne surtout Ousmane Dembélé, devenu un tout autre joueur depuis son replacement dans l’axe de l’attaque avec son club, alors qu’en équipe de France il semble toujours cantonné à un rôle d’ailier droit.

« Mbappé veut marquer des buts, donc on le met dans l’axe » Le problème, c’est que dans l’axe de l’attaque française il y a un certain Kylian Mbappé, qui sort d’une saison assez délicate avec le Real Madrid. Il pourrait ainsi glisser à gauche, avec Dembélé qui prendrait l’axe et Michael Olise à droite, mais ce dispositif ne fait vraiment l’unanimité. « Mbappé veut marquer des buts, donc on le met dans l’axe, où il ne défend pas. Il fait moins d’effort en jouant avant-centre et il préfère » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.