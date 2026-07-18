L’Arabie Saoudite après l’équipe de France : La grande annonce faite par Didier Deschamps en privé !

Pierrick Levallet

L’histoire de Didier Deschamps en équipe de France touche à sa fin. Le sélectionneur de 57 ans honorera son dernier match sur le banc tricolore ce samedi contre l’Angleterre pour la petite finale de la Coupe du monde 2026. La question de la prochaine destination du coach français se pose alors. L’Arabie Saoudite a été évoquée, et Didier Deschamps a fait une grande annonce à ce sujet.

L’équipe de France va basculer dans une nouvelle ère à compter de ce samedi. Didier Deschamps va honorer son dernier match à la tête des Bleus contre l’Angleterre pour la troisième place dans cette Coupe du monde 2026. Une fois cette rencontre terminée, le coach de 57 ans tirera sa révérence au sein de la sélection pour laisser sa place, probablement, à Zinédine Zidane. Une question se pose alors : où officiera Didier Deschamps ensuite ? Plusieurs options s’offrent à lui.

Un avenir en Arabie Saoudite pour Didier Deschamps ? Comme le rapporte Le Parisien, l’ancien de l’OM pourrait reprendre une sélection comme l’Italie. Mais l’hypothèse d’un retour en club ne serait pas à exclure non plus. Si les bancs prestigieux semblent déjà tous occupés, Didier Deschamps pourrait en revanche se tourner vers l’Arabie Saoudite. Le sélectionneur de l’équipe de France aurait d’ailleurs laissé entendre en privé qu’il y verrait une destination crédible et n’aurait ainsi jamais fermé cette porte.