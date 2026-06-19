«Ils sont tous les deux comme ça» : Luis Enrique et Didier Deschamps ont un gros point commun !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, plusieurs joueurs du PSG, doubles champions d’Europe en titre, ont rejoint l’équipe de France afin de disputer la Coupe du Monde 2026. C’est notamment le cas du défenseur Lucas Hernandez. Interrogé par le Figaro, le Parisien a révélé que Luis Enrique et Didier Deschamps partageait un important point commun. Explications.

Pour Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Hernandez, les dernières semaines ont été animées. Car après avoir remporté une seconde Ligue des Champions d’affilée, les joueurs du PSG ont dû rapidement rejoindre l’équipe de France avant de s’envoler vers les États-Unis où se tient l’édition 2026 de la Coupe du Monde. Après avoir beaucoup travaillé sous les ordres de Luis Enrique au sein du club parisien, ces cinq joueurs doivent désormais se réadapter aux consignes de Didier Deschamps.

« Ils sont tous les deux comme ça. Ils détestent l’individualisme » Et si clairement, Luis Enrique et le sélectionneur de l’équipe de France ne partagent pas la même philosophie de jeu, le coach espagnol et Didier Deschamps ont tout de même un point commun concernant l’esprit collectif de leur équipe selon Lucas Hernandez. « Luis Enrique et Didier Deschamps ? Oui, ils sont tous les deux comme ça. Ils détestent l’individualisme. Zéro ! Le collectif au-dessus de tout. Et je me retrouve là-dedans. Ils ont raison. Leur carrière leur donne raison non ? », a ainsi révélé le défenseur auprès du Figaro ce vendredi.