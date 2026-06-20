Equipe de France - Le successeur de Zinedine Zidane annoncé : «Il est de la même veine...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 24 ans, Michael Olise dispute sa première Coupe du monde avec l'équipe de France et face au Sénégal, le joueur du Bayern Munich a impressionné. Il n'en fallait pas plus pour que les compliments pleuvent et c'est ainsi que Patrick Vieira est allé jusqu'à dire qu'Olise était le successeur de Zinedine Zidane ou encore Michel Platini. Des propos validés ensuite par Dave Appadoo.

Homme du match lors de France-Sénégal, Michael Olise a crevé l'écran. L'international français a impressionné et c'est ainsi que son ancien entraîneur à Crystal Palace, Patrick Vieira, a notamment dit de lui pour ITV Football : « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer ».

« Il a une ascendance sur le jeu, une supériorité technique » L'équipe de France aurait-elle alors trouvé le successeur de Zinedine Zidane en la personne de Michael Olise ? Réagissant aux propos de Patrick Vieira lors de L'Equipe du Soir, Dave Appadoo a validé, expliquant : « Comparer Olise à Zidane et Platini, est-ce encore trop tôt ? Non. On aurait pu rajouter Antoine Griezmann d’ailleurs dans la liste. Je trouve qu’il a une ascendance sur le jeu, une supériorité technique, une façon d’orchestrer tout ça qui me fait penser à ces immenses champions. La question n’est pas de savoir est-ce qu’il va faire exactement la même carrière qu’eux mais est-ce qu’aujourd’hui on peut se dire qu’il est de la même veine. Moi je dis oui ».