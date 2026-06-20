Equipe de France - Le successeur de Zinedine Zidane annoncé : «Il est de la même veine...»

A 24 ans, Michael Olise dispute sa première Coupe du monde avec l'équipe de France et face au Sénégal, le joueur du Bayern Munich a impressionné. Il n'en fallait pas plus pour que les compliments pleuvent et c'est ainsi que Patrick Vieira est allé jusqu'à dire qu'Olise était le successeur de Zinedine Zidane ou encore Michel Platini. Des propos validés ensuite par Dave Appadoo.
Homme du match lors de France-Sénégal, Michael Olise a crevé l'écran. L'international français a impressionné et c'est ainsi que son ancien entraîneur à Crystal Palace, Patrick Vieira, a notamment dit de lui pour ITV Football : « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer ».
« Il a une ascendance sur le jeu, une supériorité technique »
L'équipe de France aurait-elle alors trouvé le successeur de Zinedine Zidane en la personne de Michael Olise ? Réagissant aux propos de Patrick Vieira lors de L'Equipe du Soir, Dave Appadoo a validé, expliquant : « Comparer Olise à Zidane et Platini, est-ce encore trop tôt ? Non. On aurait pu rajouter Antoine Griezmann d’ailleurs dans la liste. Je trouve qu’il a une ascendance sur le jeu, une supériorité technique, une façon d’orchestrer tout ça qui me fait penser à ces immenses champions. La question n’est pas de savoir est-ce qu’il va faire exactement la même carrière qu’eux mais est-ce qu’aujourd’hui on peut se dire qu’il est de la même veine. Moi je dis oui ».
« Il faut du temps »
Tous ne sont en revanche pas d'accord avec ce lien entre Zinedine Zidane et Michael Olise. Régis Testelin veut lui faire preuve d'un peu de patience : « Je ne prétends pas que Vieira n’aura pas raison avec le temps, mais je trouve ça trop tôt. Platini a joué 3 Coupe du monde 1 Euro, Zidane a joué 3 Euro 3 Coupe du monde. Là, Olise c’est sa première phase finale. Il est au-dessus du lot, c’est un super joueur, mais tu ne peux pas prétendre qu’un joueur qui commence sa carrière internationale va être l’égal de Platini et Zidane qui sont les deux meilleurs joueurs de l’histoire du football français. Il faut du temps, je ne peux pas valider ça dès maintenant ».