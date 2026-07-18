Départ de Deschamps : La surprise que lui prépare la FFF avant l’arrivée de Zidane

Ce samedi soir (23h), Didier Deschamps va diriger son dernier match en tant que sélectionneur de l’équipe de France face à l’Angleterre. Quatorze ans après son arrivée, le sélectionneur français aura marqué l’histoire des Bleus. Et avant d’officialiser l’arrivée de Zinédine Zidane, la FFF lui préparerait un bel hommage. Explications.
Une immense page va se tourner. Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre dans le cadre du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre forcément marquée par la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. L’ancien capitaine de la sélection sera très prochainement remplacé par Zinédine Zidane, qui à en croire les dernières révélations de RMC, devrait être annoncé avant la fin du mois de juillet.
La FFF veut rendre hommage à Deschamps
En attendant, Didier Deschamps, qui aura réalisé un énorme travail à la tête de l’équipe de France, va être honoré. En effet, RMC indique ce vendredi qu’en coulisses, la FFF prépare l’organisation d’un hommage pour Deschamps, arrivé sur le banc des Bleus en 2012. Si la date exacte ainsi que le format de cette célébration n’ont pas encore été fixés, cette célébration pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine annonce le média. En attendant, Didier Deschamps a déjà fait ses adieux en conférence de presse ce vendredi.
« L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée »
« Je sais que le clap de fin est demain (samedi). L’équipe de France va me manquer. J’ai été là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques et d’autres plus douloureux. Le clap de fin arrive mais la vie continue. Je suis de nature positive. Je sais que la suite sera bien aussi. L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris vingt-cinq ans de ma vie professionnelle. Il reste des souvenirs inoubliables », a ainsi déclaré le sélectionneur français avant ce dernier match…