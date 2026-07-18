Départ de Deschamps : La surprise que lui prépare la FFF avant l’arrivée de Zidane

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir (23h), Didier Deschamps va diriger son dernier match en tant que sélectionneur de l’équipe de France face à l’Angleterre. Quatorze ans après son arrivée, le sélectionneur français aura marqué l’histoire des Bleus. Et avant d’officialiser l’arrivée de Zinédine Zidane, la FFF lui préparerait un bel hommage. Explications.

Une immense page va se tourner. Ce samedi soir, l’équipe de France affronte l’Angleterre dans le cadre du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre forcément marquée par la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. L’ancien capitaine de la sélection sera très prochainement remplacé par Zinédine Zidane, qui à en croire les dernières révélations de RMC, devrait être annoncé avant la fin du mois de juillet.

La FFF veut rendre hommage à Deschamps En attendant, Didier Deschamps, qui aura réalisé un énorme travail à la tête de l’équipe de France, va être honoré. En effet, RMC indique ce vendredi qu’en coulisses, la FFF prépare l’organisation d’un hommage pour Deschamps, arrivé sur le banc des Bleus en 2012. Si la date exacte ainsi que le format de cette célébration n’ont pas encore été fixés, cette célébration pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine annonce le média. En attendant, Didier Deschamps a déjà fait ses adieux en conférence de presse ce vendredi.