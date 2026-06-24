Coupe du monde 2026 - France/Norvège : Absent, Didier Deschamps a trouvé la solution pour aider les Bleus

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 a été secouée par le récent décès de la mère de Didier Deschamps, qui a dû quitter ses joueurs. Le sélectionneur a fait son retour en France pour les obsèques et ne sera pas sur le banc pour la rencontre face à la Norvège de ce vendredi, avec son adjoint Gy Stéphan qui le remplacera.

Tout se passait bien pour l’équipe de France, avec un début de Coupe du monde 2026 idéal. Face au Sénégal puis à l’Irak, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont enregistré deux victoires et vont désormais jouer la première place de la poule I, face à la Norvège. Mais la préparation de cette rencontre ne sera pas si simple...

Deschamps est rentré en France Le groupe France a en été frappé par un drame, puisque la mère de Didier Deschamps est récemment décédée. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié par la Fédération française de football, avec le sélectionneur qui a quitté ses joueurs et ne sera pas disponible d’ici cette dernière rencontre de la poule I. « Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques » peut-on lire dans ce communiqué. « En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour ».