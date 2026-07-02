Cherki ignore Deschamps à la Coupe du monde : La réaction en interne après la polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la foulée du seizième de finale de la Coupe du monde remporté par l’équipe de France contre la Suède (3-0), Rayan Cherki a semblé ignoré Didier Deschamps, venu lui dire quelques mots sur la pelouse. Une séquence qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, mais en interne, on écarte tout malaise.

C’est une séquence survenue peu après la fin du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Suède (3-0) qui a beaucoup fait réagir. Rayan Cherki, entré en jeu dans les dix dernières minutes, semble avoir ignoré Didier Deschamps lorsque ce dernier s’est approché de lui pour lui serrer la main et lui glisser quelques mots. Un moment relayé et commenté sur les réseaux sociaux, laissant paraître un malaise entre les deux hommes. Il n’en est rien.

Aucun problème en interne Approché par RMC, un membre de l’entourage du groupe tricolore a nié tout problème. « Il était frustré contre lui-même, pas satisfait de son entrée en jeu. Mais pas contre le sélectionneur, assure la personne interrogée. Il veut être performant et ses dernières sorties lui laissent un goût amer ». Une version confirmée par L’Équipe dans ses colonnes du jour.