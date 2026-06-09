«Ça le gonfle», Didier Deschamps agacé par les hommages pour son départ ?

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors qu'il vit ses derniers moments en Bleu, le technicien de 57 ans a eu droit à de nombreux hommages. Et à en croire Jean-Louis Tourre, Didier Deschamps commencerait à être lassé.
A la tête de l'équipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet, le technicien de 57 ans a décidé de ne pas rempiler. Alors que Didier Deschamps va disputer sa toute dernière compétition en tant que patron des Bleus, les hommages se sont multipliés dernièrement. Mais à en croire Jean-Louis Tourre, journaliste de RMC Sport, l'ancien capitaine de l'équipe de France voudrait se concentrer sur le terrain.
«Il en a un peu marre de ces histoires»
« Les hommages à Deschamps avant la Coupe du monde ? Je pense que ça le gonfle. Le réel hommage a eu lieu à Nantes, où il a été formé. Je pense que le moment était là. Et derrière ce moment-là, Deschamps, on a bien compris qu'il en a un peu marre de ces histoires », a déclaré Jean-Louis Tourre, avant de poursuivre son raisonnement.
«Le plus bel hommage, c'est s’il gagne la Coupe du monde»
« On peut réécouter sa réponse en conférence de presse où il dit : "oui, il y a plein de dernières, c'est bien, mais moi je suis dans mon match, je suis dans mes joueurs, il y a une coupe du monde à jouer donc merci, c'était très émouvant à Nantes", mais en gros on passe à autre chose. Parce que cette histoire d’hommage, le plus bel hommage, c'est s’il gagne la Coupe du monde, et il sera fêté à ce moment-là », a conclu Jean-Louis Tourre, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.