«Ça le gonfle», Didier Deschamps agacé par les hommages pour son départ ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors qu'il vit ses derniers moments en Bleu, le technicien de 57 ans a eu droit à de nombreux hommages. Et à en croire Jean-Louis Tourre, Didier Deschamps commencerait à être lassé.

A la tête de l'équipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde. En fin de contrat le 31 juillet, le technicien de 57 ans a décidé de ne pas rempiler. Alors que Didier Deschamps va disputer sa toute dernière compétition en tant que patron des Bleus, les hommages se sont multipliés dernièrement. Mais à en croire Jean-Louis Tourre, journaliste de RMC Sport, l'ancien capitaine de l'équipe de France voudrait se concentrer sur le terrain.

«Il en a un peu marre de ces histoires» « Les hommages à Deschamps avant la Coupe du monde ? Je pense que ça le gonfle. Le réel hommage a eu lieu à Nantes, où il a été formé. Je pense que le moment était là. Et derrière ce moment-là, Deschamps, on a bien compris qu'il en a un peu marre de ces histoires », a déclaré Jean-Louis Tourre, avant de poursuivre son raisonnement.