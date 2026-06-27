Equipe de France : La terrible statistique pour ce joueur du PSG

Alexis Brunet

Après une très bonne saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde 2026. Malheureusement, depuis le début de la compétition, le joueur du PSG n’a pas disputé la moindre minute de jeu. Une mauvaise série qui dure d’ailleurs depuis l’Euro 2024. Explications.

Vendredi soir, l’équipe de France a étrillé la Norvège sur le score de 4-1 pour son dernier match de poule dans cette Coupe du monde 2026. Avec deux autres victoires face à l’Irak et au Sénégal, les Bleus se sont qualifiés pour les seizièmes de finale et ils affronteront la Suède mardi à 23H heure française. Warren Zaïre-Emery espère qu’à cette occasion-là il pourra obtenir un peu de temps de jeu car depuis le début de la compétition le joueur du PSG ronge son frein.

Zaïre-Emery n’a pas disputé la moindre minute lors d’un grand tournoi avec l’équipe de France Que cela soit contre le Sénégal, l’Irak ou bien la Norvège, Warren Zaïre-Emery n’a pour le moment pas disputé la moindre minute avec le maillot de l’équipe de France. Plus globalement, le joueur du PSG n’a tout simplement jamais joué lors d’une grande compétition avec les Bleus car, comme le rapporte le compte X Footballogue, le milieu de terrain était resté sur le banc lors des matchs contre l’Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique, le Portugal et l’Espagne durant l’Euro 2024.