Équipe de France : Benzema ouvre la porte à Zidane, un journaliste calme tout le monde

Alexis Brunet

Jeudi soir, lors d’un live Instagram avec Rohff, Karim Benzema a clairement laissé entendre qu’un retour en équipe de France serait possible, surtout si Zinédine Zidane en devenait le sélectionneur. Une déclaration qui a fortement agacé le journaliste Pierre Dorian, qui lui, de son côté, ferme la porte à l’ancien joueur du Real Madrid.

Même s’il est exilé du côté de l’Arabie saoudite depuis 2023, Karim Benzema continue de faire parler de lui. Le buteur français se montre toujours performant et jeudi soir il a pris part à un live Instagram avec le rappeur Rohff. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets et l’ancien joueur du Real Madrid a évoqué un possible retour chez les Bleus. « Si je continue à performer et à être en forme, on ne sait jamais. S’il y a une place. En tout cas je fais tout pour garder la forme. »

🚨 Karim Benzema 🇫🇷 : « On prend le PSG, 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗣𝗜𝗘𝗥 𝗬’𝗔 𝗠𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗠𝗦 𝗤𝗨’𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗.



𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 ! ❤️💙



Chacun a son rôle. Chacun sait ce qu’il a à faire. 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗕𝗨𝗥𝗘 !



Madrid… pic.twitter.com/HZmwJuoU9c — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

« La porte est fermée » Des propos qui ont plu à beaucoup de fans de football, mais pas forcément à Pierre Dorian. Dans le Super Moscato Show, le journaliste a critiqué la prise de parole de Karim Benzema. « L’équipe de France, il se dit pourquoi pas. Je trouve ça fou en fait… Car l’équipe de France a aujourd’hui des talents offensifs à revendre. La porte est fermée, ça y est. »