Équipe de France : Benzema ouvre la porte à Zidane, un journaliste calme tout le monde

Jeudi soir, lors d’un live Instagram avec Rohff, Karim Benzema a clairement laissé entendre qu’un retour en équipe de France serait possible, surtout si Zinédine Zidane en devenait le sélectionneur. Une déclaration qui a fortement agacé le journaliste Pierre Dorian, qui lui, de son côté, ferme la porte à l’ancien joueur du Real Madrid.
Même s’il est exilé du côté de l’Arabie saoudite depuis 2023, Karim Benzema continue de faire parler de lui. Le buteur français se montre toujours performant et jeudi soir il a pris part à un live Instagram avec le rappeur Rohff. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets et l’ancien joueur du Real Madrid a évoqué un possible retour chez les Bleus. « Si je continue à performer et à être en forme, on ne sait jamais. S’il y a une place. En tout cas je fais tout pour garder la forme. »
« La porte est fermée »
Des propos qui ont plu à beaucoup de fans de football, mais pas forcément à Pierre Dorian. Dans le Super Moscato Show, le journaliste a critiqué la prise de parole de Karim Benzema. « L’équipe de France, il se dit pourquoi pas. Je trouve ça fou en fait… Car l’équipe de France a aujourd’hui des talents offensifs à revendre. La porte est fermée, ça y est. »
Zidane devrait devenir le prochain sélectionneur
Actuellement pas en très bons termes avec Didier Deschamps, Karim Benzema croit à un retour en équipe de France car le champion du monde 1998 va bientôt céder son poste. De plus, le buteur sait très bien que Zinédine Zidane est annoncé par tout le monde comme étant le successeur de DD et vu que les deux hommes sont très proches, cela pourrait faciliter son retour. Mais comme il l’a dit, l’ancien joueur du Real Madrid devra être en forme s’il veut possiblement revenir chez les Bleus, car il est déjà âgé de 38 ans. Affaire à suivre…