Surprise de la Coupe du monde 2026, un joueur de l'OM choque l'Argentine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour disputer la Coupe du monde malgré une saison en dents de scie avec l'OM, Facundo Medina est en train de justifier la confiance que lui accorde Lionel Scaloni. Auteur de deux prestations solides contre l'Algérie et l'Autriche, l'ancien défenseur du RC Lens impressionne même la presse argentine.

Après une saison assez moyenne à l'OM, Facundo Medina était loin d'être assuré de disputer la Coupe du monde, mais la blessure de Nicola Tagliafico lui a ouvert une porte pour évoluer au poste de latéral gauche, bien qu'il soit axial de formation. Et à la surprise générale, il a même débuté les deux premiers matches de l'Argentine à la place du titulaire habituel du poste Marcos Acuña. Et que ce soit face à l'Algérie puis l'Autriche, le Marseillais s'est montré très convaincant, adressant même une passe décisive pour Lionel Messi lors du dernier match. De quoi impressionner la presse locale.

Medina choque l'Argentine « Medina a livré une prestation impeccable et a affiché une confiance qui a sublimé la performance collective déjà excellente de la défense. De plus, ce joueur gaucher a démontré une remarquable capacité d’adaptation, non seulement à un poste exigeant des montées offensives, un soutien constant en attaque et un effort physique accru, mais aussi grâce à une excellente entente avec ses coéquipiers. Il a été un élément essentiel d’une ligne défensive dotée d’un système spécifique et bien rodé. Il jouait avec une telle aisance et un tel confort qu’il fut l’un des protagonistes de l’action décisive qui débloqua le match pour l’équipe nationale. Après une passe de Messi à Almada, le ballon parvint aux pieds du numéro 25, qui déborda sur l’aile gauche et centra en retrait. Almada laissa passer le ballon et La Pulga conclut d’une frappe du gauche, prenant à contre-pied le gardien autrichien, pour ouvrir le score (1-0). Il a reçu une ovation du AT&T Stadium lorsqu’il a été remplacé par Nicolás Tagliafico », écrit ainsi ESPN.