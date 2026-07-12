France/Espagne - «C'était un massacre complet» : Le moment «dingue» qui a fait halluciner Daniel Riolo avant la Coupe du monde 2026 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En demi-finales de la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France retrouvera l'Espagne dans une confrontation qui fait saliver. Les deux nations étaient désignées comme les favorites avant le début de la compétition. En grande forme, les Bleus semblent partir avec un petit avantage. Mais la dernière confrontation laisse de mauvais souvenirs à Daniel Riolo...

Depuis le début de la compétition, l'Equipe de France impressionne par sa capacité à dominer ses adversaires avec facilité. Les Bleus ont avancé jusque-là sans être en réel danger mais l'histoire pourrait être différente contre l'Espagne. L'année dernière, lors de la Ligue des nations, la confrontation entre la France et l'Espagne avait révélé de grosses failles. Daniel Riolo prend peur.

La France avait subi un calvaire contre l'Espagne Après la demi-finale perdue lors de l'Euro 2024, les Bleus avaient subi la loi de l'Espagne en Ligue des nations un an plus tard lors d'une rencontre perdue 5-4. La fin de match avait été largement plus positive malgré la défaite. « Le France/Espagne en Ligue des nations, je me souviens très bien. Je devais être en congés, il y a 5-1 et j'étais là, je regardais et j'ai dit ‘heureusement que je ne suis pas à l’After ce soir parce que je pense que ça aurait été au Kärcher’. C'était un massacre complet, c'était une boucherie de football. Et derrière, il y a eu cette espèce de remontée complètement dingue qui n’avait aucun sens jusqu'à 5-4 » se souvient Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.