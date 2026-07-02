Coupe du Monde 2026 : «Pleure», Après la finale de la CAN, un joueur du Maroc clashe le Sénégal !

Amadou Diawara

Après la finale de la CAN 2025 controversé, le Maroc et le Sénégal n'ont pas vraiment enterré la hache de guerre. Alors que les Lions de la Teranga ont vécu une cruelle élimination à la Coupe du Monde 2026, Mohamed Chibi - latéral droit des Lions de l'Atlas - y est allé de son tacle sur les réseaux sociaux.

Le Sénégal et le Maroc se sont disputés la finale de la CAN 2025. Alors que les Lions de l'Atlas ont bénéficié d'un penalty à la fin du temps réglementaire, les Lions de la Teranga ont quitté le terrain pendant plusieurs minutes, estimant que l'arbitrage était favorable à leurs adversaires. A leur retour, Brahim Diaz a manqué son coup de pied de réparation. Et après prolongations, les hommes de Pape Thiaw ont fini par l'emporter. Toutefois, la CAF a finalement décidé de sanctionner le Sénégal, et de lui retirer son titre pour l'offrir au Maroc.

Mohamed Chibi s'en prend à Pape Thiaw Si plusieurs mois se sont écoulés depuis la finale de la CAN 2025, le Maroc et le Sénégal sont toujours en froid. En témoigne la réaction de Mohamed Chibi après l'élimination des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026. Sur les réseaux sociaux, le latéral droit des Lions de l'Atlas a reposté une photo de Pape Thiaw - le sélectionneur sénégalais - avec la légende suivante écrite en darija : « va là-bas et pleure ».