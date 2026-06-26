Coupe du monde 2026 : La Côte d’Ivoire répond à la polémique raciste qui a éclaté en Allemagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 20 juin dernier, l’Allemagne l’avait emporté face à la Côte d’Ivoire (2-1) à la Coupe du monde 2026. En marge de cette rencontre, Bastian Schweinsteiger avait tenu des propose qui ont été jugés racistes pour parler du jeu des Ivoiriens. Alors que l’affaire n’a cessé de prendre de l’ampleur, Emerse Faé, le sélectionneur des Eléphants, a pris la parole sur le sujet.

Ayant battu Curaçao ce jeudi, la Côte d’Ivoire sera au rendez-vous des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où elle pourrait notamment affronter l’équipe de France. Mais voilà qu’au-delà de cette performance sportive, ces dernières heures, c’est une polémique raciste qui fait parler. Celle-ci est partie de propos tenus par Bastian Schweinsteiger. Consultant à la télévision allemande pendant la compétition, il avait qualifié le jeu de la Côte d’Ivoire de « football africain parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique ».

« C'est triste parce que Bastian a été un très grand joueur » A la suite de la victoire de la Côte d’Ivoire face au Curaçao (2-0), Emerse Faé est revenu sur les propos tenus par Bastian Schweinsteiger. En conférence de presse et rapporté par L’Equipe, le sélectionneur ivoirien a alors confié : « C'est triste parce que Bastian a été un très grand joueur. Personnellement, j'ai toujours adoré ce milieu de terrain, par sa manière de comprendre le foot et de jouer. À tel point qu'un ami formé avec moi, qui connaissait l'affection que j'avais pour ce joueur me surnommait "Bastian". J'ai été déçu par l'homme quand j'ai entendu ces commentaires. Quand vous connaissez le foot comme lui, c'est bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on peut qualifier sans langue de bois de racistes ».