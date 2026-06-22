Coupe du monde 2026 - «Je me suis endormi» : La sortie lunaire de Zlatan Ibrahimovic à la télévision !

Consultant pour Fox Sports aux côtés de Thierry Henry durant cette Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovic démontre qu'il n'a rien perdu de ses punchlines. Ainsi, après le match nul entre la Belgique et l'Iran (0-0), l'ancien attaquant du PSG assure s'être endormi face au spectacle proposé.
Placée dans un groupe largement à sa portée, la Belgique se retrouve toutefois en grande difficulté dans cette Coupe du monde 2026. Après un match nul contre l'Egypte (1-1), les Diables Rouges ont de nouveau déçu contre l'Iran dimanche soir (0-0). Les hommes de Rudi Garcia, privés de Jérémy Doku, peinent à convaincre en ce début de Mondial, et Zlatan Ibrahimovic n'a clairement pas apprécié le spectacle.
Ibrahimovic n'a pas apprécié Belgique - Iran
En effet, durant le Mondial, Zlatan Ibrahimovic est consultant pour Fox Sports aux côtés de Thierry Henry et d'Alexi Lalas, légende de la sélection américaine. Et lorsqu'il a été amené à débriefer le match opposant la Belgique à l'Iran, l'ancien buteur du PSG s'est montré catégorique : « Ce que je peux dire, c'est qu'en première période, j'ai failli m'endormir. Et en seconde période, je me suis endormi. Sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Un nouveau match nul. Nous verrons ce qu'il se passera sur le prochain match mais je laisse mes collègues en parler ». Une punchline qui a évidemment fait sourire Thierry Henry.
«Et en seconde période, je me suis endormi»
En revanche, les Belges doivent beaucoup moins rire puisque la sélection de Rudi Garcia est désormais dos au mur et n'a plus le droit à l'erreur. Pour atteindre les seizièmes de finale, il faudra battre la Nouvelle-Zélande lors de la dernière journée de la phase de groupe. Et les Diables Rouges, grand favoris de leur groupe, n'ont même plus leur destin en mains pour finir premiers puisque l'Egypte, qui a battu les Néo-Zélandais, occupe la place de leader avec 4 points contre 2 pour la Belgique.