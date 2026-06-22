Coupe du monde 2026 - «Je me suis endormi» : La sortie lunaire de Zlatan Ibrahimovic à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultant pour Fox Sports aux côtés de Thierry Henry durant cette Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovic démontre qu'il n'a rien perdu de ses punchlines. Ainsi, après le match nul entre la Belgique et l'Iran (0-0), l'ancien attaquant du PSG assure s'être endormi face au spectacle proposé.

Placée dans un groupe largement à sa portée, la Belgique se retrouve toutefois en grande difficulté dans cette Coupe du monde 2026. Après un match nul contre l'Egypte (1-1), les Diables Rouges ont de nouveau déçu contre l'Iran dimanche soir (0-0). Les hommes de Rudi Garcia, privés de Jérémy Doku, peinent à convaincre en ce début de Mondial, et Zlatan Ibrahimovic n'a clairement pas apprécié le spectacle.

Ibrahimovic n'a pas apprécié Belgique - Iran En effet, durant le Mondial, Zlatan Ibrahimovic est consultant pour Fox Sports aux côtés de Thierry Henry et d'Alexi Lalas, légende de la sélection américaine. Et lorsqu'il a été amené à débriefer le match opposant la Belgique à l'Iran, l'ancien buteur du PSG s'est montré catégorique : « Ce que je peux dire, c'est qu'en première période, j'ai failli m'endormir. Et en seconde période, je me suis endormi. Sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Un nouveau match nul. Nous verrons ce qu'il se passera sur le prochain match mais je laisse mes collègues en parler ». Une punchline qui a évidemment fait sourire Thierry Henry.