Coupe du monde 2026 - «Il va peut-être faire une Zidane 98» : Le scénario redouté avec Lamine Yamal pour France/Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, l'Equipe de France retrouve l'Espagne en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Les dernières confrontations ont tourné à l'avantage de la Roja mais les Bleus ont montré qu'ils étaient prêts à relever n'importe quel défi. Depuis le début de la compétition, ils semblent être en meilleure forme par rapport à leurs homologues espagnols. Un doute persiste quant à la performance de Lamine Yamal. Un terrible scénario est même évoqué.

Depuis le début du Mondial, quasiment toutes les grandes stars ont répondu à l'appel. C'est moins le cas de Lamine Yamal, qui se fait plus discret ces derniers temps. Le jeune Espagnol sera toutefois l'un des dangers à éviter lors de la demi-finale face aux Bleus. Les hommes de Didier Deschamps devront rester sur leurs gardes. Walid Acherchour imagine même un scénario avec un Lamine Yamal en grande forme dans les moments qui comptent le plus...

Avantage à la France ? Désignée comme la sélection favorite avant la compétition, l'Espagne n'a pas traversé ses matches avec une sérénité déconcertante. Avant cette demi-finale, c'est plutôt la France qui arrive avec le statut de favori. Une inquiétude demeure toutefois au sujet de Lamine Yamal. « L'Espagne, Pedri on ne sait pas s'il va être titulaire ou non, il n’est pas en grande forme. On a Nico Williams, on ne sait pas s’il sera là. Lamine Yamal va peut-être faire une Zidane 98 et se réveiller en demi-finale et finale. Mais pour l'instant, son tournoi n'est pas à la hauteur de ce qu'il faisait, par rapport à ce qu'on attend de Lamine Yamal, il n’est pas au niveau auquel on a pu le voir avec le Barça récemment ou avec l'Espagne lors du dernier tournoi » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.