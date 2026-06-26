Coupe du monde 2026 : «Je l’insulte après les matchs», la révélation d’un proche de Lionel Messi !

Alexis Brunet

Du haut de ses cinq réalisations, Lionel Messi domine pour le moment le classement des buteurs de cette Coupe du monde 2026. À tout juste 39 ans, l’Argentin brille encore à chaque rencontre et cela provoque inévitablement l’admiration de certains de ses proches. C’est notamment le cas de son grand ami Luis Suarez, qui a rendu hommage à son coéquipier à l’Inter Miami.

Après 2022, l’Argentine fait encore partie des favoris pour cette Coupe du monde 2026. Il faut dire que Lionel Scaloni possède encore un gros atout dans sa main en la personne de Lionel Messi. Après seulement deux matchs dans la compétition, l’ancien attaquant du FC Barcelone a inscrit cinq buts avec un triplé contre l’Algérie et un doublé contre l’Autriche. Il a donc tout simplement marqué tous les buts de l’Albiceleste pour le moment.

« Je lui écris et je l’insulte après les matchs » Forcément, à 39 ans, de telles performances de la part de Lionel Messi forcent l’admiration. L’attaquant de l’Inter Miami a d’ailleurs reçu un bel hommage de son coéquipier et grand ami Luis Suarez. « Je lui écris et je l’insulte après les matchs. Je lui dis : ça suffit ! Il n’y a pas de mots pour le décrire. Nous devons l’applaudir et profiter de lui, comme tous les supporters du monde. Il suffit d’allumer la télé, car chaque match est une surprise. Je suis heureux de le voir heureux et épanoui dans sa Coupe du monde. Il n’a plus rien à prouver, mais il est tellement compétitif qu’il veut rester le meilleur », a déclaré l’Uruguayen dans un entretien accordé à La Cadena Ser.